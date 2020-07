Douglas Costa enigmatico sui social: «Chi non è soluzione, è anche parte del problema» (Di venerdì 17 luglio 2020) Douglas Costa, messaggio enigmatico sui social: cosa voleva dire? Il brasiliano lascia i suoi follower perplessi – FOTO «Chi non è soluzione, è anche parte del problema», lo ha scritto Douglas Costa su Twitter lasciando dubbiosi molti suoi follower che hanno chiesto delucidazioni sul significato le messaggio. Qualche riferimento alla vita professionale del brasiliano? C’entra qualcosa la Juventus? O una semplice massima? Difficile a dirsi, nessuna ulteriore spiegazione fornita. Quem não é solução, também é parte do problema ! — Douglas Costa ... Leggi su calcionews24

