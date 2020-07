DAYDREAMER, anticipazioni puntata lunedì 20 luglio 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di lunedì 20 luglio 2020:Leggi anche: Fiction Rai autunno 2020: i titoli in palinsesto, anticipazioniAlle riprese dello spot pubblicitario di Orgatte nulla va come dovrebbe, a partire dal modello di punta, che si sente male a causa del troppo succo di frutta ingerito e dev’essere sostituito. Can è quindi costretto a ripiegare sul macellaio Osman che, pur improvvisandosi attore, riesce bene nel suo scopo e porta a casa il lavoro. Come se non bastasse, il ragazzo attira le attenzioni di Gulitz per via del suo fascino. Al termine della giornata lavorativa, sorge un’altra complicazione: per via di un problema tecnico, non sono disponibili le riprese dello spot. Can riesce a convincere a ... Leggi su tvsoap

