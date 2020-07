Blitz al Rione Traiano: sequestrati 5 chili di marijuana e 3 pistole (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli contro i pusher del Rione Traiano. In Via Marco Aurelio i militari del Nucleo Operativo di Bagnoli e della stazione di Rione Traiano hanno rinvenuto in un container abbandonato sacchetti di plastica al cui interno erano stoccati complessivamente quasi 5 chili di marijuana, un coltellino, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Nello stesso luogo rinvenute e sequestrate 2 pistole: 1 revolver con marca e matricola abrasa – 5 colpi cal. 38 nel tamburo – e una semiautomatica cal. 7,65 e 1 proiettile. Poco distante, in Via Romolo e Remo, i carabinieri hanno rinvenuto in un’area verde pubblica una seconda pistola revolver ... Leggi su anteprima24

