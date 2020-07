Basterà applicare quest’olio sulle radici per una ricrescita incantevole! (Di venerdì 17 luglio 2020) Basterà applicare quest’olio sulle radici per una ricrescita incantevole! Avete problemi di caduta di capelli? Ecco un rimedio naturale che vi aiuterà a risolvere questo problema. Ingredienti per preparare l’olio anti caduta dei capelli Per comporre l’olio anti caduta dei capelli, vi serviranno: 20 gocce di olio essenziale di rosmarino 15 ml di olio di cocco 15 ml di olio di ricino 3 capsule di vitamina E. Come fare l’olio anti caduta dei capelli: preparare il composto All’interno di una bacinella versare l’olio di ricino e trasferire al suo interno il contenuto delle capsule di vitamina E. Mescolare il tutto con un cucchiaio. Unire l’olio essenziale di rosmarino e amalgamare ancora. Versare il tutto in un contenitore di vetro di colore scuro con ... Leggi su pianetadonne.blog

