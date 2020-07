Azzolina: «Scuola riapre a settembre», i sindacati tuonano: «Non ci sono le condizioni» (Di venerdì 17 luglio 2020) «La Scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown. Ora sappiamo cosa fare, ma serve la responsabilità di tutti», così all’HuffPost Lucia Azzolina ci mette la faccia. La ministra dell’Istruzione ai sindacati che dicono che “non ci sono le condizioni per tornare in classe” si sente di replicare: «Da loro mi aspetto collaborazione. Noi per settembre saremo pronti, ma ognuno deve fare la propria parte. Non si può sempre dire no a tutto, ad ogni tentativo di innovazione, serve coraggio», ha ribadito la politica 37enne che è disposta ad aver un confronto in tv con il leader della Lega Matteo Salvini, che le consiglia di dimettersi e, tra le righe, le ha dato ... Leggi su urbanpost

