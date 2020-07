UFC Fight Island I – Calvin Kattar vince grazie ad una prestazione sublime! (Di giovedì 16 luglio 2020) UFC Fight Island I regala agli appassionati un’altra scarica di adrenalina dopo UFC 251 e le sue tre Fight titolate. Calvin Kattar si afferma definitivamente nel mondo delle MMA globali con una vittoria ai punti meritatissima contro un duro come Dan Ige. Ora è lui l’uomo da copertina dei pesi piuma e Alexander Volkanovski ha così un nuovo temibile contender nella sua già lunga lista. Tanti i nomi che in questa notte hanno regalato performance da veri artisti marziali. A partire dal grande ritorno di Jimmie Rivera passando dall’incredibile esordio di Mounir Lazzez e finendo con la solidità di Khamzat Chimaev. Tanto spettacolo in questo evento infrasettimanale. THE FINAL STRETCH.@CalvinKattar and @DynamiteDan808 give ... Leggi su sport.periodicodaily

