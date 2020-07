Uccise Erika Preti con 57 Coltellate: Condannato a 30 Anni il Fidanzato (Di giovedì 16 luglio 2020) La Corte d’Assise di Sassari si è espressa nei confronti di Dimitri Fricano, il 32enne aveva accoltellato 57 volte la fidanzata Erika Preti l’11 giugno 2017. Confermata la condanna di 30 Anni per omicidio a Dimitri Fricano, il 32enne di Biella, l’11 giugno 2017 aveva assassinato la fidanzata di allora Erika Preti mentre si trovava con lei in vacanza in Sardegna. Nessuna attenuante dunque per i problemi di Fricano, come l’epilessia di cui ha sempre sofferto, aveva anche cercato di inscenare una finta rapina andata male per giustificare la morte della ragazza quando in realtà le aveva inflitto ben 57 Coltellate. “È giusto che paghi per quello che ha fatto. Non possiamo perdonarlo. È troppo il dolore causato”: ... Leggi su youreduaction

