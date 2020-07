Serie A su Sky e Dazn, in campo Torino-Genoa e Spal-Inter: orario e probabili formazioni (Di giovedì 16 luglio 2020) La 33a giornata di Serie A su Sky e Dazn chiude oggi con ue partite tutte da seguire: Torino-Genoa e Spal-Inter. Si chiude oggi la 33a giornata di Serie A che su Sky e Dazn regala le ultime due sfide di un turno che ha riservato tante sorprese. In campo scenderanno Torino e Inter, che … L'articolo Serie A su Sky e Dazn, in campo Torino-Genoa e Spal-Inter: orario e probabili formazioni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkySport : ?? MISSILE DI KESSIÉ ?? Il suo destro sbatte sul palo e finisce in rete GLI HL ? - SkySport : SASSUOLO-JUVENTUS 3-3 Risultato finale ? #Danilo (5’) ? #Higuain (12’) ? #Djuricic (29’) ? #Berardi (51’) ? #Caputo… - SkySport : SAMPDORIA-CAGLIARI 3-0 Risultato finale ? ? #Gabbiadini (8’) ? #Bonazzoli (41’) ? #Bonazzoli (54’) ?… - GianniVaretto : RT @SkySport: Kessie a Sky: 'Io via? Contento di stare al Milan. Al Parma il mio gol più bello' - tomasonidiego : RT @SkySport: Kessie a Sky: 'Io via? Contento di stare al Milan. Al Parma il mio gol più bello' -