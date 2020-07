Raffaella Mennoia e l’intervento alla tiroide che le ha cambiato la vita (Di giovedì 16 luglio 2020) Raffaella Mennoia, responsabile di redazione per Uomini e Donne, autrice di Temptation Island e C’è Posta per Te, si racconta a cuore aperto dopo l’intervento alla tiroide subito meno di due anni fa che le ha cambiato la vita. L’operazione che l’ha cambiata Raffaella Mennoia, pupilla di Maria De Filippi si è sottoposta ad un intervento di tiroidectomia circa 2 anni fa. Questo intervento chirurgico viene praticato per rimuovere tutta, o solo una parte, della tiroide e l’autrice televisiva ha raccontato la sua esperienza direttamente sulla sua pagina Instagram. Il suo sfogo è accompagnato da una foto, in cui si vede Raffaella con un grosso cerotto sul ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Raffaella Mennoia bersaglio dei maligni | Silenzio stampa dopo Uomini e Donne - aronvstyles : ma ve l'avevo mai detto che una volta sono stata contattata da Raffaella Mennoia per il provino di uomini e donne?… - infoitcultura : Raffaella Mennoia dopo Temptation Island : “Io vivo nel tunnel…” - Clelia38851197 : @worldofgabro Ma certo, io e Raffaella Mennoia siamo la stessa cosa ?? -

