Paratici ha scelto Zapata: si raffredda Milik, ecco quanto costerà l’atalantino (Di giovedì 16 luglio 2020) Zapata JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” la Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto reale e concreto su Zapata, raffreddando in maniera totale la pista Milik. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe rappresentare la soluzione ideale per l’attacco bianconero in vista della prossima stagione. Fisicità, fiuto del gol e attacco della profondità. Zapata Juventus, le cifre dell’affare: 65-70 milioni la sua valutazione L’affare Zapata potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane, ma tutto dipenderà dai piani di Paratici. 65-70 milioni la valutazione fatta dall’Atalanta per il suo attaccante, circa 45-50 l’offerta che la Juve potrebbe mettere sul ... Leggi su juvedipendenza

Gianlui43798271 : @Antorco66 Hanno scelto il parafulmine perfetto... paratici e nedved i veri colpevoli inutile nascondersi dietro un dito - Gianlui43798271 : @aliasvaughn Troppo facile cosi prendersela con uomo soltanto il parafulmine perfetto.... qualcuno lo ha scelto e m… - Tanino98690526 : @PinoVaccaro77 @MCaronni Insieme a lui paratici e nedved che l'hanno scelto - alibser888 : @Nino_TheBest @PaoloCarnuccio E chi ha scelto Nedved e Paratici? A.Agnelli? Stai per caso chiedendo le dimissioni d… - fabio_buon : Il campionato è perso secondo me....supererà il record di ancelotti del 2000!!!!!! Questi non hanno una mentalità d… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici scelto Juventus, no a Pogba: Paratici ha scelto la nuova mezz'ala, 60 milioni e assalto immediato FantaMaster Alla Juve piace Lacazette. Lautaro al Barça. Il City sogna Messi e Koulibaly

Il valzer è già cominciato, ma non si capisce ancora con chi balleranno prossimamente i divi del calcio internazionale. Graziato dal Tas e riammesso in Europa, il Manchester City è pronto a offrire un ...

Calciomercato Juventus: Lacazette per il dopo Higuain, le ultime

Juventus, per il futuro dell'attacco si pensa anche a Lacazette dell'Arsenal. I bianconeri continuano a dare la caccia sul mercato ad una punta capace di giocare al fianco di Ronaldo e che possa prend ...

Il valzer è già cominciato, ma non si capisce ancora con chi balleranno prossimamente i divi del calcio internazionale. Graziato dal Tas e riammesso in Europa, il Manchester City è pronto a offrire un ...Juventus, per il futuro dell'attacco si pensa anche a Lacazette dell'Arsenal. I bianconeri continuano a dare la caccia sul mercato ad una punta capace di giocare al fianco di Ronaldo e che possa prend ...