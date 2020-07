MotoGp – La carica di Vinales in vista di Jerez: “sto alla grande. Gap ridotto con Marquez? Dico…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Maverick Vinales è apparso in grande forma nei test di Jerez di ieri, chiudendo la giornata con il miglior tempo. Lo spagnolo in conferenza stampa si è detto pronto a dare battaglia a Marc Marquez per la vittoria del Mondiale: “mi sento benissimo, l’atmosfera in Yamaha è meravigliosa, c’è grande armonia. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, fare il nostro lavoro e riprendere da dove abbiamo lasciato l’anno scorso. In Qatar eravamo in grande forma, a Jerez lo abbiamo confermato. ridotto il gap con Marquez? Ora è presto per dirlo. In MotoGp è importante essere al massimo del livello in ogni gara, dobbiamo migliorare la costanza. Abbiamo ... Leggi su sportfair

