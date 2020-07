Milan, gli elogi di Matteo Salvini: “Dopo il virus è un’altra squadra, non so cosa sia successo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Anche Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, ha espresso i propri elogi per il rendimento della squadra rossonera che dalla ripresa del campionato è imbattuta con cinque vittorie e due pareggi. Il leader della Lega è intervenuto durante la trasmissione “Agorà estate” e si è lasciato andare anche ad una breve battuta sulla propria squadra del cuore: “Non so cosa sia successo al Milan durante il Covid, ma c’è un’altra squadra da dopo il virus”, ha ammesso Salvini che non ha mai risparmiato critiche nel corso degli anni durante i momenti più difficili dei rossoneri. Leggi su sportface

Arriveranno tempi migliori. Questo è l'auspicio della Juventus che, anche a Reggio Emilia, ha dimostrato di vivere una situazione non propriamente rosea. Sorride, complessivamente, la classifica. Ma n ...

Roger Ibanez è stato sempre schierato titolare da Fonseca nelle ultime uscite. La Roma ha puntato sul suo talento ed ora sta ripagando la fiducia. Quando la Roma lo scorso 27 gennaio l’ha prelevato da ...

