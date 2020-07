Matteo Renzi dissente: "Benetton non vengono cacciati, ma pagati" (Di giovedì 16 luglio 2020) Matteo Renzi spegne i trionfalismi governativi sul caso Autostrade. Lui che da sempre si è schierato contro la revoca della concessione, perché eccessivamente onerosa per lo Stato, e a favore dell’intervento della Cdp nella casa madre Atlantia, ora è scettico sulla soluzione, anche perché “ancora non si conosce il prezzo” dell’operazione. “Il Governo ha annunciato di aver chiuso il dossier Autostrade. Non ci sarà nessuna revoca - come era ovvio dal primo giorno a chi legge le carte e non solo i sondaggi - ma un accordo tra Governo e famiglia Benetton, siglato telefonicamente dal premier, nella notte. Cdp acquista Autostrade per l’Italia: i privati dunque non vengono “cacciati”, ma vengono ... Leggi su huffingtonpost

