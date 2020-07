L'erede di Milik è ovunque (Di giovedì 16 luglio 2020) Non è difficile trovare attaccanti che facciano gol, ce ne sono tanti in giro per l'Europa e ovviamente anche in Italia: c'è Caputo che a 32 anni è a quota 17 col Sassuolo, il giovane Barrow non si ferma più col Bo ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : L'erede di Milik è ovunque - OmniaFootball : @SpudFNVPN Lo scorso anno, con Piatek al Genoa che segnava ogni partita, Skoupski (compagno di nazionale) ci disse:… - MondoNapoli : CdS - Osimhen-Napoli, è quasi fatta per l'erede di Milik: i dettagli dell'affare - - WiAnselmo : #Calciomercato #Juventus: caccia all'erede di Higuain: cercasi partner per Dybala e CR7, Milik e Dzeko...… - Mediagol : #Calciomercato #Juventus: caccia all'erede di Higuain: cercasi partner per Dybala e CR7, Milik e Dzeko...… -

Ultime Notizie dalla rete : erede Milik L'erede di Milik è ovunque Tutto Napoli Calciomercato Napoli, Osimhen: dettagli su stipendio ed incontri in alto mare

Calciomercato Napoli, Osimhen: dettagli su stipendio ed incontri in alto mare (il patron del Napoli De Laurentiis con Andrea Agnelli nella foto Ansa) Il Napoli sta per piazzare un grande colpo di calc ...

Juve: a caccia del dopo Higuain

Il direttore sportivo bianconero, già da mesi, è all'opera per portare sotto la mole un erede degno della carriera dell'argentino e delle ambizioni europee della Juve. Tra glu ultimi nomi provenienti ...

Calciomercato Napoli, Osimhen: dettagli su stipendio ed incontri in alto mare (il patron del Napoli De Laurentiis con Andrea Agnelli nella foto Ansa) Il Napoli sta per piazzare un grande colpo di calc ...Il direttore sportivo bianconero, già da mesi, è all'opera per portare sotto la mole un erede degno della carriera dell'argentino e delle ambizioni europee della Juve. Tra glu ultimi nomi provenienti ...