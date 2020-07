Juventus, esami per Chiellini e Bentancur: escluse lesioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur hanno svolto oggi gli esami per valutare l’entità dei loro infortuni Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur sono usciti malconci dalla trasferta in casa del Sassuolo. Il difensore e il centrocampista hanno oggi svolto tutti gli esami del caso, per valutare l’entità dei loro problemi fisici. La Juventus ha reso note le condizioni dei due calciatori con un comunicato. «Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina al JMedical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur sono usciti malconci dalla trasferta in casa del Sassuolo. Il difensore e il centrocampista hanno oggi svolto tutti gli esami del caso, per valutare l’entità dei ...

VERSO IL BIG MATCH

Dopo il pareggio sofferto contro il Sassuolo, la Juve è rientrata a Torino nella notte e si è già messa subito al lavoro in vista del big match di lunedì contro la Lazio. Come da copione, nel "day aft ...

