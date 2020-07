Juve, senti Setien: «Arthur? Lo utilizzerò solo se indispensabile» (Di giovedì 16 luglio 2020) Setien su Arthur: «Lo utilizzerò solo se indispensabile». Le dichiarazioni del tecnico blaugrana sul futuro bianconero Quique Setien, allenatore del Barcellona, è tornato a parlare della situazione del futuro bianconero Arthur Melo. Il giocatore ha recuperato dalla tonsillite ma sarà utilizzato col contagocce da qui a fine stagione. Le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa: «Si sta allenando e l’abbiamo convocato. Potrà dare qualcosa se la sua partecipazione dovesse essere imprescindibile o necessaria». Una situazione diversa rispetto a Pjanic, su cui Sarri sta continuando a fare pieno affidamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Quique Setien, allenatore del Barcellona, è tornato a parlare della situazione del futuro bianconero Arthur Melo. Il giocatore ha recuperato dalla tonsillite ma sarà utilizzato col contagocce da qui a ...

