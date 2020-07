Gigi Hadid, incinta di sei mesi, mostra il pancione per la prima volta (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo stile di Gigi Hadid sfoglia la gallery Aspetta un figlio da sei mesi, Gigi Hadid, 25 anni. Ma nessuno, finora, familiari a parte, era riuscito a intravedere il suo pancione. Fino a oggi, dove – apparentemente per sbaglio – la compagna di Zayn Malik e madre di suo figlio ha mostrato per la prima volta qualche rotondità in un lungo video su Instagram. View this post on Instagram ... Leggi su iodonna

Nelle ultime settimane Gigi Hadid ha dovuto vedersela con gli haters che l’hanno accusata di vergognarsi del suo pancione e di aver pertanto deciso di non mostrarlo ai fan. Dopo aver smentito la cosa ...

Quindi, dopo le sfilate ci abitueremo alle modelle virtuali, avatar e robot di donne già lunari?

che oggi aspettiamo con trepida attesa di avvistare in passerella (quando passa Gigi Hadid si ferma il mondo, ndr): che cosa ne sarà di loro? Secondo Véronique Hyland, se le modelle dovessero mai ...

