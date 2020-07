Fortnite Stagione 3: Raccogli anelli fluttuanti a Foschi Fumaioli (Di giovedì 16 luglio 2020) A partire da oggi saranno disponibili le nuove Sfide per Fortnite, tra quelle della Settimana 5 troverete probabilmente, se Epic Games non deciderà di annullarla dopo i problemi riscontrati la scorsa settimana, di Raccogliere anelli fluttuanti a Foschi Fumaioli. Guida alla Sfida Raccogli anelli fluttuanti a Foschi Fumaioli La Sfida è molto semplice da completare, augurandoci che non sia buggata, tutto quello che dovete fare è di raggiungere Foschi Fumaioli e Raccogliere 4 anelli luminosi. Uno degli anelli è sospeso in aria, vicino una delle due ciminiere, non potete non vederlo ed ... Leggi su gamerbrain

