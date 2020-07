F1, Vettel in Aston Martin dal 2021? Trattative in corso, c’è il nodo Perez (Di giovedì 16 luglio 2020) Sebastian Vettel e l’Aston Martin, non è solo fantasia. Il pilota tedesco, che a fine stagione saluterà la Ferrari, è il primo nome nel taccuino della scuderia di proprietà di Lawrence Stroll, che dal prossimo anno prenderà il posto della Racing Point. Il quattro volte campione del mondo potrebbe ricevere dunque la proposta per affiancare Lance Stroll, ma c’è il nodo Sergio Perez, visto che il contratto del messicano scade nel 2022. Secondo la Bild, però, si può svincolare con una clausola di indennizzo entro il 31 luglio, e qualora venisse fatto si libererebbe così il posto per Seb. Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, #Vettel in #AstonMartin dal 2021? Trattative in corso, c'è il nodo #Perez - PieroLadisa : RT @PieroLadisa: #F1 #Sondaggio ?? Vettel-Aston Martin: pare si vada verso la fumata bianca. È la soluzione giusta per entrambe le parti? O… - SENZAF1ATO : Come finirà la sfida a carte bollate tra Racing Point e Renault? La #SF1000 mostrerà finalmente del potenziale? Avr… - METRO_RADIO_TV : Vettel apunta a Aston Martin - Sgommo : F1 2021: Vettel considera passaggio all’Aston Martin? -