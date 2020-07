Enzo Salvi manda a quel paese Beppe Grillo: «Va affan***, prima vieni qui a magna’ e poi…» (Di giovedì 16 luglio 2020) L’attore comico Enzo Salvi risponde per le rime a Beppe Grillo. E gliele suona postando una vecchia canzone in cui il ritornello recita Va va va affan*** devi annà”. quel sonetto del fondatore dei Cinquestelle, che etichetta i romani gente de fogna proprio non gli è andato giù. «Beppe Grillo», dice, «vorrei scriverti tante cose, ma sarò breve. Perché io so’ romano e me ne vanto. Va, va va affan***». Grillo cerca di mantenersi a galla, Enzo Salvi lo affonda Sul viale del tramonto. I tentativi di Grillo di mantenersi a galla – e soprattutto di mantenere a galla i Cinquestelle – ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Buongiorno e buon venerdì, Amici, con questa notizia che scalda il cuore. Condividiamo la gioia di Enzo Salvi per i… - juanne78 : RT @SecolodItalia1: Enzo Salvi manda a quel paese Beppe Grillo: «Va affan***, prima vieni qui a magna’ e poi…» - SecolodItalia1 : Enzo Salvi manda a quel paese Beppe Grillo: «Va affan***, prima vieni qui a magna’ e poi…» - GVNVNCR : RT @ilgiornale: Il sonetto dedicato da Grillo alla Raggi ha indignato i romani ed Enzo Salvi non ha fatto sconti all'ex comico mandandolo '… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Il sonetto dedicato da Grillo alla Raggi ha indignato i romani ed Enzo Salvi non ha fatto sconti all'ex comico mandandolo '… -