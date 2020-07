“Ecco come diventerai dopo 25 anni di smartworking” (Di giovedì 16 luglio 2020) Lei è Susan ed è la rappresentazione computerizzata di come potremmo diventare dopo 25 anni di smartworking. Una prospettiva tutt’altro che lusinghiera, ma che è il frutto di uno studio americano promosso dalla società DirectApply e condotto da un team di ricercatori che ha analizzato gli effetti del lavoro da casa sul nostro corpo, mettendo in guardia dai rischi per la nostra salute fisica e mentale. Psicologi e esperti di fitness hanno evidenziato quello che succede nell’arco di 25 anni se non vengono prese misure necessarie: occhi arrossati, infiammati e asciutti, problemi di obesità, problemi di calvizie, ferite recidive dovute alla continua azione del digitare sui tasti, spalle arrotondate e gobbe. Attenzione, mette in guardia il team, “mentre il pendolarismo da ... Leggi su ilfattoquotidiano

