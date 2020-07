Covid 19 in Campania, bollettino del 15 luglio: quattro positivi (Di giovedì 16 luglio 2020) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 15 luglio, parla di 4 positivi su 1222 tamponi effettuati. quattro nuovi casi di Covid 19 in Campania dall’analisi di 1222 tamponi. Il bollettino dell’unità di crisi pubblicato oggi, giovedì 16 luglio (aggiornato alle 23.59 di ieri sera), informa che sono complessivamente 4791 i casi positivi … Leggi su 2anews

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, quattro casi positivi su 1.222 tamponi. Un paziente guarito - ottopagine : Covid: 4 positivi in Campania oggi e 1 nuovo guarito - menelik40 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, quattro casi positivi su 1.222 tamponi. Un paziente guarito - mattinodinapoli : Covid in Campania, quattro casi positivi su 1.222 tamponi. Un paziente guarito - irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento in Campania: il bollettino -