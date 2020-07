Coronavirus, ultime notizie – Scuola, Arcuri: «Test sierologici entro il 10 agosto per docenti e non». 300mila casi in Sudafrica: è l’ottavo Paese più colpito al mondo (Di giovedì 16 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, aumenta il numero dei contagi: +162 (ieri erano 114). Cala il numero dei decessi: 13 (ieri erano 17) – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus, in Lombardia raddoppiano i nuovi contagi (+63). Ma sono quasi 500 i guaritiI casi totali di Coronavirus nel mondo hanno superato la quota di 13 milioni e mezzo, per la precisione 13.554.477. Lo riporta il database della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia, con 3.497.767 positività totali, ... Leggi su open.online

fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - fattoquotidiano : Coronavirus – Spagna, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: oltre 900 contagi nelle ultime 24 ore - fanpage : Fugge dalla quarantena per andare al mare: 533 euro di multa per una 25enne di Verona - Marilenapas : RT @fanpage: #Covid19, 'In alcuni casi il virus può diventare cronico e non andare più via' - nenanavi : RT @tg2rai: #Coronavirus, contagi in lieve crescita in #Italia, 13 i morti nelle ultime 24 ore. Focolai e casi di importazione sotto osserv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie, Ministro Speranza: “Stop ad arrivi da Serbia, Montenegro e Kosovo” Fanpage.it L’Italia aumenta la lista dei paesi a cui chiude per il coronavirus ma rimangono aperti i collegamenti con gli Stati Uniti

Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in ...

D’Amelio incontra la Fiam: “Acconciature gratuite per gli operatori sanitari di un ospedale d’Irpinia”

per esprimere gratitudine e riconoscenza agli operatori sanitari impegnati negli ultimi mesi nella cura dei malati e nella lotta al Covid-19”. Così dichiara la presidente del Consiglio regionale ...

Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in ...per esprimere gratitudine e riconoscenza agli operatori sanitari impegnati negli ultimi mesi nella cura dei malati e nella lotta al Covid-19”. Così dichiara la presidente del Consiglio regionale ...