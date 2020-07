Coronavirus, Miami: “Ospedali pieni al 95%, i più colpiti sono i giovani” (Di giovedì 16 luglio 2020) La situazione Coronavirus a Miami, come nel resto della Florida, continua a destare preoccupazione. Il sindaco ha fatto sapere che gli ospedali hanno quasi raggiunto il massimo della loro capacità. sono oltre 300mila i casi confermati di Covid-19 in Florida, di cui più di 72mila nella sola contea di Miami-Dade. Nella città costiera il numero … L'articolo Coronavirus, Miami: “Ospedali pieni al 95%, i più colpiti sono i giovani” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

