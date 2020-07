Biglietti gratis per la Tosca a piazza del Plebiscito: come richiederli (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Domenica 19 luglio alle ore 21.00 in piazza del Plebiscito, andrà in scena la Prova Aperta di Tosca di Giacomo Puccini (in forma di concerto), con protagonista per la prima volta a Napoli il soprano Anna Netrebko. In occasione di questa prova generale, l’Amministrazione comunale mette a disposizione 750 ingressi gratuiti, richiedibili online così suddivisi: – 12 posti riservati per portatori di handicap in carrozzina con relativi accompagnatori; – 176 posti per portatori di handicap (ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 comma 3) e relativi accompagnatori; – 188 posti per i giovani under 30. I restanti 372 sono richiedibili liberamente. La richiesta dei Biglietti gratis si effettua, attraverso la ... Leggi su anteprima24

RobinturTravel : FIRMATOUR OFFERTA SPECIALE >>> Prenota e ricevi GRATIS i biglietti per Mirabilandia ?? ?? - - cutolotto : RT @cutolotto: ?@nonelarena? ?@GilettiMassimo? ?@InOndaLa7? silente Bonafede? Onesto forse. Silente sei tu,perché non apri una inchiesta ve… - LuciaLaVita1 : RT @cutolotto: ?@nonelarena? ?@GilettiMassimo? ?@InOndaLa7? silente Bonafede? Onesto forse. Silente sei tu,perché non apri una inchiesta ve… - kiara86769608 : RT @cutolotto: ?@nonelarena? ?@GilettiMassimo? ?@InOndaLa7? silente Bonafede? Onesto forse. Silente sei tu,perché non apri una inchiesta ve… - cutolotto : ?@nonelarena? ?@GilettiMassimo? ?@InOndaLa7? silente Bonafede? Onesto forse. Silente sei tu,perché non apri una inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti gratis Tosca a Piazza Plebiscito: biglietti gratis per la prova generale Grande Napoli La Tosca in piazza Plebiscito gratis domenica per 750 giovani, ecco come avere i biglietti

Lo spettacolo della Tosca organizzato dal Teatro San Carlo in piazza del Plebiscito gratis per 750 persone per la prova generale che si terrà domenica 19 luglio alle ore 21. I biglietti omaggio sono m ...

Grandi pellicole e Antonella Ruggiero live i primi appuntamenti de "Ma la notte sì"

L’ex Matia Bazar Antonella Ruggiero per la musica, il regista Pupi Avati per il cinema, oltre ai migliori film usciti sul grande schermo durante l’inverno, ma bloccati da Covid. Al cinema sotto le ste ...

Lo spettacolo della Tosca organizzato dal Teatro San Carlo in piazza del Plebiscito gratis per 750 persone per la prova generale che si terrà domenica 19 luglio alle ore 21. I biglietti omaggio sono m ...L’ex Matia Bazar Antonella Ruggiero per la musica, il regista Pupi Avati per il cinema, oltre ai migliori film usciti sul grande schermo durante l’inverno, ma bloccati da Covid. Al cinema sotto le ste ...