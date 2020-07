Asl Roma 3, l’ospedale Grassi continua ad essere Covid-free (Di giovedì 16 luglio 2020) In merito alla nota diffusa dagli esponenti di FdI Giancarlo Righini e Federico Rocca, la Direzione Generale della Asl Roma 3 specifica quanto segue. «La nota emergenza dovuta allo sbarco all’aeroporto di Fiumicino di diversi aerei con soggetti del Bangladesh positivi al SARS-CoV-2 e che quindi ha determinato la necessità di isolare i positivi ed i contatti presso area aeroportuale, ha coinvolto la ASL Roma 3, in quanto territorio su cui insiste lo scalo di Fiumicino. La nuova situazione in un contesto di fase IV dell’emergenza sanitaria che aveva ridotto drasticamente a 3 le strutture dedicate ai pazienti Covid (Covid Hospital) a 3 Hub (Policlinico Gemelli, Policlinico Umberto I e INMI Spallanzani), ha costituito nel caso specifico un evento difficilmente prevedibile e che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

