Antonella Clerici ufficializzata a Rai1 con 2 programmi, ecco quali: dettagli (Di giovedì 16 luglio 2020) Rumors, indiscrezioni e retroscena confermati: Antonella Clerici torna in pianta stabile su Rai Uno, dall'ingresso principale. Oggi 16 luglio 2020, durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti del servizio pubblico radiotelevisivo, Stefano Coletta, direttore della rete ammiraglia di Viale Mazzini, ha dichiarato che la Clerici guiderà due programmi nella prossima stagione del piccolo schermo.

Importanti novità giungono dalla presentazione dei palinsesti autunnali Rai per la stagione televisiva 2021. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, infatti, ha annunciato la presenza di Maria De Fili ...Poche settimane fa si è conclusa l'avventura di Elisa Isoardi a La prova del cuoco, che dopo 20 anni ha chiuso definitivamente i battenti. In onda dal 2000, per 18 anni è stato il regno incontrastato ...