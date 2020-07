Anche il rosario diventa un reato se non piace alla comunità Lgbt. Ecco cosa è successo a Lizzano (video) (Di giovedì 16 luglio 2020) A Lizzano (Taranto) una veglia di preghiera in difesa della famiglia minacciata dal ddl Zan contro la omotransfobia diventa un atto “eversivo”, talmente politicamente scorretto da far accorrere i soliti attivisti per i diritti gay spalleggiati dalla sindaca Antonietta D’Oria. Quando sono arrivati i carabinieri, chiamati dal parroco, hanno chiesto i documenti ai manifestanti. La sindaca è intervenuta tutta inviperita: dovete chiedere – ha detto ai militari – i documenti a quelli che stanno dentro. E perché? E’ un reato raccogliersi in preghiera? Perché “Lizzano – ha scandito la sindaca tutta tronfia – è un paese democratico”. alla fine i carabinieri hanno dovuto scortare i fedeli fuori ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Anche il rosario diventa un reato se non piace alla comunità Lgbt. Ecco cosa è successo a Lizzano (video)… - ribaudo_rosario : RT @ribaudo_rosario: 58 Milioni di Stream per Mambo Salentino su Spotify! Mentre Karaoke ha già superato 17 Milioni. Anche se la soglia d… - ribaudo_rosario : 58 Milioni di Stream per Mambo Salentino su Spotify! Mentre Karaoke ha già superato 17 Milioni. Anche se la sogli… - angscal77 : Da padre, col rosario e il vangelo in mano, dovresti avere la compiacenza di sputarti in faccia e poi sputare in fa… - sonoalbenish1 : Facciamo anche noi un DAJE TODOS e un rosario per @_emilife. SI PORTA TUTTO A CASA -