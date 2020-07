Tragico incidente stradale in Puglia: furgone investe ciclisti, morti 3 giovani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di ciclisti, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sulla SS170 “di Castel del Monte” a Canosa, in corrispondenza del km 25.6. Due giovani sono morti sul colpo, mentre un terzo ragazzo è deceduto successivamente, al “Bonomo” di Andria, dove era giunto in condizioni disperate. Sul posto 118, carabinieri e personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità.L'articolo Tragico incidente stradale in Puglia: furgone investe ciclisti, morti 3 giovani Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

bruno10103369 : @olimax5 @InOndaLa7 @DAVIDPARENZO Ad Avellino è accaduto un tragico incidente stradale, non è venuto giù un viadott… - Whatsername_17_ : Scar comunque villain pazzesco architetta la morte di Mufasa la fa passare per un tragico incidente fa il lavaggio… - see_lallero : @GianPurp La sera dopo e 2 giorni prima il tragico incidente dei treni in Puglia. - ilbassanese : #TezzesulBrenta #SanZenonedegliEzzelini Tragico incidente in bici - GiornaleVicenza : #TezzesulBrenta #SanZenonedegliEzzelini Tragico incidente in bici -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Tragico incidente in moto a Valmorea: ragazzo di 19 anni morto in ospedale Fanpage Furgone investe un gruppo di ciclisti, muoiono tre giovani in Puglia

BARI (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale in Puglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di giovani ciclisti, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sulla s ...

Tragico incidente nella Bat, morto anche il terzo ragazzo coinvolto nell’impatto. Il decesso in ospedale

Morto anche il terzo ragazzo coinvolto nell’impatto tra furgone e bici elettrica questa mattina sulla sp 170 nella Bat, tra Andria e Barletta. Apparso subito in gravi condizioni, è deceduto nell’osped ...

BARI (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale in Puglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di giovani ciclisti, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sulla s ...Morto anche il terzo ragazzo coinvolto nell’impatto tra furgone e bici elettrica questa mattina sulla sp 170 nella Bat, tra Andria e Barletta. Apparso subito in gravi condizioni, è deceduto nell’osped ...