Torna a volare l’A380 Emirates (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Torna a volare l’Airbus A380 di Emirates, il primo a Tornare sulla pista dell’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi dall’inizio della pandemia e a collegare Amsterdam e Londra Heathrow con un volo giornaliero che diventerà doppio dal 1° agosto. L’impiego del “Gigante dei cieli” rappresenta un segnale importante nel graduale processo di ripresa del traffico aereo su scala internazionale. Emirates riprende da oggi anche i voli di linea verso Roma ed altre 6 destinazioni: Atene, Barcellona, Ginevra, Glasgow, Larnaca e Monaco. L’offerta di Emirates si arricchirà ulteriormente nei prossimi giorni, con i voli per Malé e Washington DC (dal 16 luglio), Bruxelles (dal 17 luglio). A chi vola con ... Leggi su quifinanza

TgrRai : #Milano. Si torna a volare a #Linate dopo 4 mesi: ripartenza soft con soli 8 voli fra arrivi e partenze. Termoscann… - MD80it : Emirates torna a volare con l’A380 su Londra, Parigi ed Amsterdam. Da oggi ripartono i voli anche su Roma - italiavola : Emirates torna a volare con l’A380 su Londra, Parigi ed Amsterdam. Da oggi ripartono i voli anche su Roma ed altre… - ITALICOM1 : Emirates torna a volare con l’A380 su Londra, Parigi ed Amsterdam - Russia_Italia : Finalmente una donna russa torna a volare nello Spazio: conosciamola meglio. Il Forum “Russia-Italia” ha condiviso… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna volare

Travelnostop.com

(Teleborsa) - Torna a volare l'Airbus A380 di Emirates, il primo a tornare sulla pista dell'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi dall'inizio della pandemia e a collegare Amsterdam e Londra Heathrow ...L’iconico A380 di Emirates torna in servizio per collegare con un volo giornaliero Amsterdam e Londra Heathrow. Inoltre, dopo questa ripresa, a partire dal 1° agosto, i voli giornalieri per la capital ...