Serie A, il Milan rimonta con un gioiello di Kessie, solo un pari per il Napoli. Tris della Samp con Bonazzoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nelle gare delle ore 19:30, valide trentatreesima giornata di Serie A, il Milan ha battuto per 3-1 il Parma grazie alle reti di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu. Ok anche la Samp che travolge per 3-0 il Cagliari con la rete di Gabbiadini e la doppietta di Bonazzoli. Nell’altro match, pareggio per 1-1 tra Bologna e Cagliari con i gol Manolas per i partenopei e Barrow per i rossoblù. FOTO: Twitter Milan L'articolo Serie A, il Milan rimonta con un gioiello di Kessie, solo un pari per il Napoli. Tris della Samp con Bonazzoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

