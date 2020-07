Ronaldo dona la sua maglia ai medici cubani. Il gesto inatteso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cristiano Ronaldo dal cuore d’oro. Il calciatore portoghese della Juventus ha donato la sua maglia a decine di medici cubani. Il motivo è legato al Coronavirus. Nel corso degli anni Cristiano Ronaldo ci ha abituato a gesti di grande solidarietà. Il campione portoghese vuole essere d’esempio non solamente in campo ma anche fuori, ecco il motivo di numerose sue iniziative solidali che porta avanti con alcune associazioni o in prima persona. L’ultimo gesto del giocatore della Juventus è dedicato a decine di medici cubani che durante l’emergenza Coronavirus in Italia erano arrivati a Torino per aiutare i dottori della città. Il gesto di riconoscenza di ... Leggi su bloglive

