Rfi, linea Napoli-Cancello-Caserta: via ai lavori di riqualificazione della stazione di Maddaloni Inferiore

Una stazione completamente rinnovata, più accessibile e più confortevole. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà, dal 18 luglio al 30 agosto, interventi di riqualificazione nella stazione di Maddaloni Inferiore, sulla linea Napoli-Caserta via Cancello. "I lavori – si legge in una nota diffusa da Rfi – consisteranno principalmente nella riqualificazione estetica e funzionale del fabbricato stazione e delle aree esterne, del sottopassaggio, dei locali per i servizi igienici e delle pensiline, nonché nel rinnovo degli impianti idrici, elettrici e di illuminazione. Inoltre, saranno realizzati interventi per ...

Transalpina attivata anche in salita, binari alternativi alla linea costiera

Il traffico merci via treno si arricchisce di un nuovo asse per farle uscire dal porto. Da ora in poi la storica ferrovia Transalpina potrà essere utilizzata anche in salita, dopo essere stata riattiv ...

