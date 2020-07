Reggina: da Charpentier ad Asencio, poi Viviano, Carnesecchi, Menez, Rivas, Falcinelli e Crisetig (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nuova intervista del Ds Massimo Taibi , questa volta parla di calciomercato a Gazzetta del Sud: "Partiamo da Felipe . Lo stiamo monitorando, uno dei profili che seguiamo ma non il solo. Non dobbiamo avere fretta, ricordo che il mercato apre ufficialmente il primo settembre e ... Leggi su citynow

Ultime Notizie dalla rete

La Reggina attende prima di affondare i colpi di calciomercato, dopo Menez è fisiologico guardarsi attorno e fare tutte le valutazioni del caso, in un’estate così particolare. In attacco, le certezze ...Uno dei principali obiettivi per l'attacco della Salernitana è senza dubbio Gabriel Charpentier. Reduce da una proficua esperienza ad Avellino purtroppo conclusa con un grave infortunio, il centravant ...