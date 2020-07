Rambo tedesco, è caccia all’uomo nella foresta nera, in 200 per stanarlo (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ caccia a Rambo nella foresta nera di Oppenhau in Germania. Non si tratta della trama di un film ma di quello che sta succedendo in queste ore tra le foreste tedesche. Un ragazzo di 31 anni, Yves Rausch, è un senzatetto e da domenica vaga armato fino ai denti nel bosco dopo aver minacciato e disarmato quattro agenti di polizia che avevano ‘osato’ presentarsi alla sua capanna. “Potrebbe resistere mesi” nascosto nella foresta, dicono gli esperti. Il look del ragazzo ricorda quello dei naziskin, ma sembra che il suo atteggiamento non sia mosso da intenti politici. Yves viene descritto solo come un grande amante delle armi. Leggi anche >> Maria Elena Boschi, Giulio Berruti in tv: «Sono innamorato. Siamo una bellissima ... Leggi su urbanpost

valentinadigrav : RT @ilgiornale: Rambo esiste e vive in Germania: è caccia all’uomo. Yves Rausch, tedesco 31enne, ha disarmato 4 poliziotti ed è scappato. L… - BelottiFans : Video – Disarma poliziotti e fugge nella foresta nera: è caccia al Rambo tedesco - magicaGrmente22 : Germania, è caccia all'uomo: un 'Rambo' tedesco tiene in scacco la polizia - zazoomblog : Rambo tedesco in 200 per stanarlo nella Foresta Nera. Lincredibile fuga di Yves Rausch - #Rambo #tedesco #stanarlo… - ausoloda : RT @ilgiornale: Rambo esiste e vive in Germania: è caccia all’uomo. Yves Rausch, tedesco 31enne, ha disarmato 4 poliziotti ed è scappato. L… -