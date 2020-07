Popolazione mondiale verso la diminuzione, non accade dalla peste (Di mercoledì 15 luglio 2020) Popolazione mondiale in diminuzione, le stime degli esperti parlano di un’umanità che col passare del tempo dovrà fare i conti con se stessa. Sono anni che la Popolazione terrestre cresce senza sosta. Secoli, precisamente. La condizioni di vita relativamente agiate e il progresso medico e tecnologico sta favorendo i più, che vivendo negli agi procreano. … L'articolo Popolazione mondiale verso la diminuzione, non accade dalla peste proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

