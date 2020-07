Peste bubbonica | Adolescente contagiato e morto in Mongolia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un quindicenne in Mongolia è morto di Peste bubbonica dopo aver, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute, mangiato carne di marmotta. Un Adolescente risiedente nella remota provincia sud-occidentale di Gobi-Altai, si è ammalato di Peste bubbonica dopo aver cacciato e mangiato una marmotta. A riferirlo il Ministero della Salute che annuncia anche la prematura morte … L'articolo Peste bubbonica Adolescente contagiato e morto in Mongolia è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

