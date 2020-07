Parrucchiere positive al Coronavirus: 140 clienti incontrati ma nessun contagio. Ecco perchè (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due Parrucchiere hanno scoperto di essere positive al Sars-Cov-2 dopo aver incontrato decine di clienti: ma nessuno di loro è stato contagiato grazie alle misure di protezione Hanno scoperto di essere positive al Coronavirus dopo aver incontrato almeno centoquaranta persona ma, incredibilmente, nessuna di loro è stata contagiata. La vicenda arriva dagli Stati Uniti e … L'articolo Parrucchiere positive al Coronavirus: 140 clienti incontrati ma nessun contagio. Ecco perchè NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

tinas48 : Coronavirus, due parrucchiere positive: «Grazie alle mascherine non hanno contagiato nessuno» - teuta_59 : RT @Gianluc54410558: Siete sicuri che le mascherine non servano? Coronavirus, due parrucchie… - Karen__Green_ : RT @Gianluc54410558: Siete sicuri che le mascherine non servano? Coronavirus, due parrucchie… - bizcommunityit : Coronavirus, due parrucchiere positive: «Grazie alle mascherine non hanno contagiato nessuno» - sandraebasta : RT @Gianluc54410558: Siete sicuri che le mascherine non servano? Coronavirus, due parrucchie… -