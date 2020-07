Omicidio Cerciello Rega, Lee Elder: “Capace d’intendere e di volere” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Finnegan Lee Elder era “capace di intendere e di volere” e per questo “è imputabile”. La perizia psichiatrica non fa sconti. L’autore reo-confesso dell’Omicidio del vicebrigadiere, Mario Cerciello Rega, resta a processo in quanto “non è possibile dimostrare che sia stata compromessa la libera capacità decisionale del soggetto”. Il 20enne statunitense è accusato di Omicidio volontario – insieme al suo coetaneo e connazionale, Gabriel Natale Hjorth – per la morte del carabiniere originario di Somma Vesuviana, aggredito nella notte fra il 25 e il 26 luglio 2019, nel quartiere Prati di Roma, insieme al suo collega Andrea Varriale, mentre i due erano in servizio in borghese nel tentativo di effettuare un “cavallo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

