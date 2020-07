Nicola: “A Torino sarà una partita chiave per la salvezza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Torino:“Vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Con una voglia pazzesca di raggiungere il nostro obiettivo. Indipendentemente dalla squadra l’atteggiamento della squadra non deve cambiare mai”. L’allenatore del Grifone ha fornito informazioni riguardanti le condizioni dei suoi calciatori: “Criscito e Sturaro stanno recuperando rapidamente. Oggi c’è l’ultimo allenamento prima della partenza, vedremo poi chi sarà a disposizione”. La lotta per la permanenza in Serie A è sempre più intensa: “La partita chiave è sempre quella successiva. Quindi per noi la partita ... Leggi su alfredopedulla

La salvezza per i rossoblu, però, è ancora tutta da raggiungere e la prossima gara contro il Torino sarà davvero fondamentale, come spiegato anche dal tecnico Davide Nicola nel corso della conferenza ...