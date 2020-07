Naya Rivera, i risultati dell’autopsia svelano la terribile verità sulla morte dell’attrice (Di mercoledì 15 luglio 2020) Naya Rivera era uscita lo scorso mercoledì per una gita in barca con il figlio di 4 anni. Il bimbo era stato ritrovato solo ed addormentato sull’imbarcazione che la madre aveva noleggiato. Morta per salvare il figlio L’attrice 33enne Naya Rivera era scomparsa lo scorso mercoledì durante una gita in barca con il figlio Josey, di 4 anni. Il corpo senza vita della star di Glee è stato recuperato due giorni fa dalle acque del lago Piru in California. Naya era uscita in barca con il figlio per una nuotata nel lago, ma da quella gita non era più tornata. Il piccolo Josey era stato ritrovato sulla barca, addormentato. L’attrice è morta per salvare il figlio. È a questa conclusione che sono giunti coloro che indagano ... Leggi su howtodofor

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - ridiconmeniall : RT @saradcroberts: Ryan Murphy, il creatore della serie “Glee”, ha pagato il tributo per Naya Rivera e in più ha anche creato un fondo per… - AleMancinelli8 : RT @saradcroberts: Ryan Murphy, il creatore della serie “Glee”, ha pagato il tributo per Naya Rivera e in più ha anche creato un fondo per… -