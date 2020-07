Ludovica Pagani in discoteca a Gallipoli: assembramenti e niente distanziamento (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nonostante le norme sul distanziamento sociale, che impongano ingressi limitati nei locali, distanze da mantenere e mascherina, non sempre i dettami della fase 3 vengono rispettati. Al Praja, nota discoteca di Gallipoli, non sono mancati assembramenti durante la serata che aveva come ospite Ludovica Pagani. Come si vede in alcuni VIDEO caricati sui social. Sotto la consolle è presente un’enorme folla, e la pista sembra quasi piena, come se si trattasse di un’estate qualunque. View this post on Instagram Seconda serata a Gallipoli @LudovicaPagani #seilamigliore❤️ #summer2020🌴 A post shared by Feng (@alefeng88) on Jul 13, 2020 at 5:13pm PDT Leggi su sportface

Nonostante le norme sul distanziamento sociale, che impongano ingressi limitati nei locali, distanze da mantenere e mascherina, non sempre i dettami della fase 3 vengono rispettati. Al Praja, nota dis ...

Ludovica Pagani esagerata: il top stringe troppo – FOTO

Ludovica Pagani continua la sua estate all’insegna del sole e del relax. Su Instagram l’ultima foto la vede a bordo di una barca, ma il top le va decisamente stretto. Ludovica Pagani nel corso del tem ...

