LIVE, pioggia, inondazione e scene di panico a Palermo. Segui la diretta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vere e proprie scene di panico si sono verificate a Palermo dopo la pioggia improvvisa che ha fatto allagare la città. Segui il LIVE su Mediagol.I VIDEO SONO TRASMESSI DA CITTADINI PALERMITANI SUL POSTO. SEGNALATE I VOSTRI VIDEO ALL'INDIRIZZO redazione@mediagol.itfnc embed<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fluminarieriolo%2Fvideos%2F10223578718844396%2F&show text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>/fnc embedhttps://www.facebook.com/luminarieriolo/videos/10223578718844396/ Leggi su mediagol

Il live e la diretta scritta del match tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, finale dell’esibizione di tennis a Berlino 2020. Il romano non si ferma più e dopo la vittoria nell’Ultimate Tennis Showdo ...

Meteo Catania: continuano piogge e temporali ma non per molto. Il weekend sarà ancora incerto, ma dalla prossima settimana potrebbe tornare l'estate. Meteo Catania: piogge, temporali e forti ...

Il live e la diretta scritta del match tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, finale dell'esibizione di tennis a Berlino 2020. Il romano non si ferma più e dopo la vittoria nell'Ultimate Tennis Showdo ...