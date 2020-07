L'incredibile invettiva del sito di Piccardo contro Paolo Branca (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mauro Indelicato Lo studioso accusato dal sito La Luce, lo stesso che ha ospitato l'intervista a Silvia Romano, di aver deriso e guardato giovani rifugiate siriane in una moschea: ma la realtà era ben diversa Prendere una frase, estrapolarla dal suo significato e darla in pasto al circuito social: un trucco che in tutto il mondo è sempre più diffuso al fine di screditare un avversario oppure attuare una pericolosa vendetta mediatica. Vittima di questa pratica nelle scorse ore è stato lo studioso e linguista, nonché profondo conoscitore del mondo islamico, Paolo Branca. Quest’ultimo è stato accusato dal sito online “La Luce” di aver dichiarato la seguente frase: “In moschea guardavo sederi e slip delle rifugiate siriane e ridevo”. Una ... Leggi su ilgiornale

