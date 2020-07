La sindaca di Lizzano che striglia carabinieri e chiede di identificare il parroco per una veglia sulla legge contro l’omofobia (Di mercoledì 15 luglio 2020) In questo meraviglioso video tratto da Twitter possiamo ammirare la sindaca di Lizzano (in provincia di Taranto) Antonietta D’Oria che se la prende con i carabinieri che stanno identificando alcuni suoi cittadini. Il motivo, cioè l’antefatto della storia, lo spiega lei stessa sulla sua pagina facebook: il parroco del paese ha organizzato un incontro di preghiera contro le insidie che minacciano la famiglia, tra cui, prima fra tutte, cita la legge contro l’omotransfobia. Ecco, noi da questa iniziativa prendiamo, fermamente, le distanze. Certo non sta a noi dire quello per cui si deve o non si deve pregare, ma anche in una visione estremamente laica quale è quella che connota la attuale Amministrazione ... Leggi su nextquotidiano

