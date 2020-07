La Lazio si sveglia, ma l’Udinese non dorme: 0-0 (Di giovedì 16 luglio 2020) La Lazio si sveglia, ma l’Udinese non dorme: 0-0 – Un tempo ciascuno non fa male a nessuno. Ma neanche bene. La pioggia che ha imperversato per tutto il primo tempo di Udinese-Lazio, ha svegliato i romani che hanno comandato il gioco per i primi 45 minuti. Nel secondo tempo la pioggia ha abbandonato il campo friulano e i padroni di casa hanno cominciato a correre più degli ospiti. I biancocelesti, però, a differenza che nelle ultime partite, non sono per niente crollati, hanno combattuto col coltello tra i denti. Occasioni da gol poche, da entrambe le parti, e i portieri hanno salvato le loro porte dalle minacce degli avversari, che pure ci sono state. I laziali, quando hanno saputo che la Juventus stava perdendo 3-2 col Sassuolo, hanno accelerato spinti da Inzaghi che sognava ... Leggi su romadailynews

isamiccoli52 : RT @Paolajuvegirl: 2 Rimonte in 3 partite...datevi una cazzo di regolata! Adesso vedete di non apparecchiare un 5 maggio al contrario...ave… - mods86 : RT @Paolajuvegirl: 2 Rimonte in 3 partite...datevi una cazzo di regolata! Adesso vedete di non apparecchiare un 5 maggio al contrario...ave… - geokawa : RT @Paolajuvegirl: 2 Rimonte in 3 partite...datevi una cazzo di regolata! Adesso vedete di non apparecchiare un 5 maggio al contrario...ave… - Alex_Tatone : RT @Paolajuvegirl: 2 Rimonte in 3 partite...datevi una cazzo di regolata! Adesso vedete di non apparecchiare un 5 maggio al contrario...ave… - Paolajuvegirl : 2 Rimonte in 3 partite...datevi una cazzo di regolata! Adesso vedete di non apparecchiare un 5 maggio al contrario.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio sveglia Sassuolo-Juventus 3-3: gol e highlights. Alex Sandro salva i bianconeri Sky Sport Sassuolo-Juve 3-3: Alex Sandro salva Sarri

La Juve non sa più vincere. Altro che Sarrismo. Soffre maledettamente contro il Sassuolo, si fa rimontare un doppio vantaggio come contro il Milan, dimostra una forma ancora lontana dai quella dei gio ...

Serie A/ Post Covid è un altro campionato: l’Inter è finalmente seconda

Tutti svegli fino al termine dell’incontro ad aspettare il rigore che permettesse ai torinesi il pareggio e il raggiungimento del nono scudetto: premiati, non ci voleva grande fantasia. Giusta ...

La Juve non sa più vincere. Altro che Sarrismo. Soffre maledettamente contro il Sassuolo, si fa rimontare un doppio vantaggio come contro il Milan, dimostra una forma ancora lontana dai quella dei gio ...Tutti svegli fino al termine dell’incontro ad aspettare il rigore che permettesse ai torinesi il pareggio e il raggiungimento del nono scudetto: premiati, non ci voleva grande fantasia. Giusta ...