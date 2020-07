Juve, i convocati per il Sassuolo: torna Demiral dopo 6 mesi! La decisione su Pjanic e Bonucci (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Juventus scenderà in campo questa sera per affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium, in uno dei match più attesi della 33esima giornata di Serie A. Tanta curiosità attorno alla sfida, per capire le reali potenzialità del sorprendente Sassuolo di De Zerbi e per capire la reale forza della Juventus, in difficoltà nelle ultime due sfide contro Milan e Atalanta. Per l'occasione Maurizio Sarri potrà contare anche su Merih Demiral. Il difensore turco, ex Sassuolo, è rientrato in gruppo da qualche... Leggi su 90min

La Juventus nella 33ª giornata di Serie A va ... Come si evince dalla lista dei convocati, Maurizio Sarri non avrà a disposizione Sami Khedira e Mattia De Sciglio per infortunio, più lo ...

Pochi minuti fa, i profili social della Juventus hanno condiviso la lista dei convocati di Maurizio Sarri. Per il match di questa sera contro il Sassuolo, non ci sarà Cuadrado squalificato, ma torna M ...

