Il caso Huawei danneggerà i rapporti tra Cina e Regno Unito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Londra ha ceduto alle pressioni di Washington e ha estromesso il gigante cinese delle telecomunicazioni dalla fornitura del 5g nel paese. Con il rischio di conseguenze diplomatiche pesanti.

Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca di aver firmato una legge approvata all’unanimita’ dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi che applicano le nuove ...Dopo la decisione del Regno Unito di escludere Huawei dal 5G britannico, arrivano nuove sanzioni degli Stati Uniti sulla Cina per il caso Hong Kong – Lo scontro commerciale coinvolge direttamente le n ...