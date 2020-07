Fusione FCA-PSA, nasce Stellantis: John Elkann presidente (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fusione FCA-PSA, tutta fatto. Il nuovo gruppo si chiamerà nasce Stellantis e sarà operativo dal 2021: John Elkann presidente Dalla Fusione tra FCA e PSA nasce Stellantis: è questo il nome scelto per il nuovo colosso mopndiale dell’autro, mezzo italiano e mezzo francese. In pratica un nuovo battesimo per quella che nel 1899 era nata … L'articolo Fusione FCA-PSA, nasce Stellantis: John Elkann presidente proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Torino, 15 lug 20:55 - (Agenzia Nova) - Si chiamerà Stellantis il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione tra Peugeot (Groupe PSA) e Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Questo il nome scelto - e annunciat ...

Fca-Psa, il nuovo gruppo dopo la fusione si chiamerà “Stellantis”: ecco cosa significa

Dal sobrio Fabbrica Italiana Automobili Torino del 1899, al nuovo, roboante, “Stellantis”, passando per il poco fantasioso Fiat Chrysler Automobiles. In oltre un secolo di storia, il nome della casa a ...

