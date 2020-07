Fregene, microcriminalità in aumento: le bande di giovani teppisti trasformano la perla del Tirreno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Risse, furti, schiamazzi notturni. Scorribande di ragazzini ubriachi che disturbano chi vorrebbe dormire. Danneggiamenti alle auto, ma anche ai cancelli delle abitazioni. Furti di biciclette e di cellulari: la sofisticata Fregene quest’anno sembra essere irriconoscibile. Il culmine si è avuto la notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio, quando un cittadino di origine romena, di professione operaio, stanco dei rumori molesti che continuavano ad arrivare dalla piazzetta, è sceso in strada, su viale Nettuno, e ha redarguito gli adolescenti che schiamazzavano come se fossero al mercato in pieno giorno. Per nulla mortificati dal fatto che stavano disturbando il sonno di chi dopo poche ore doveva lavorare, i ragazzi non solo hanno continuato con il loro atteggiamento strafottente, ma uno di loro ha dato un colpo al volto all’uomo con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

